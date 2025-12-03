Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»

MXN Entertainment представила трейлер фильма «Запретные плоды» («Forbidden Fruits»). Премьера картины ожидается в 2026 году.
Фильм снят по мотивам пьесы Лили Хофтон «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем» («Of the Women Came the Beginning of Sin, and Through Her We All Die»). Режиссером выступила Мередит Аллоуэй — это ее полнометражный дебют.
По сюжету работницы магазина одежды по ночам организуют в его подвале тайный оккультный кружок. Когда новенькая сотрудница по прозвищу Тыква ставит под сомнение авторитет лидера Эппл, между женщинами разгорается конфликт, грозящий непредсказуемыми последствиями.
Главные роли в картине исполнили Лили Рейнхарт («Ривердейл»), Лола Тун («Этим летом я стала красивой»), Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Александра Шипп («Люди Икс»), инфлюэнсер Эмма Чемберлен и модель Габриэлла Юнион.
Среди других предстоящих проектов с участием Лили Рейнхарт — картина «Американская кабала» («American Sweatshop»). В ней актриса сыграла девушку, работающую модератором контента в социальных сетях. Однажды она натыкается на жуткое видео с убийством женщины. Героиня решает связаться с полицией, чтобы та нашла преступника.