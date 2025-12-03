Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы
Клаудия Блэк покинула сериал «Асока» из‑за спора с Disney о зарплате
Московский еврейский кинофестиваль опубликовал программу. В ней более 50 фильмов из 14 стран
Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена

У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы

Россияне моложе 35 лет чаще других говорят, что у них нет времени на отношения. В группе 25–34 лет эта проблема стоит наиболее остро: 35% считают, что работа мешает личной жизни постоянно или часто. Об этом «Афише Daily» рассказали в дейтинг-сервисе Twinby, специалисты которого опросили 1162 человека по всей России.

Молодые люди также чаще всего находятся в режиме постоянной доступности: 35% из них отвечают на рабочие сообщения почти всегда, даже вечером. При этом среди людей, состоящих в паре, лишь 21,7% продолжают рабочую переписку вечерами.

Труднее всего построить личную жизнь молодым офисным сотрудникам. Среди них 36% жалуются, что работа мешает отношениям. Эта доля у молодежи выше, чем у всех остальных возрастных групп. 

Удаленка выглядит для них гораздо мягче: 82% удаленщиков находят время на общение, в офисе — только 71% успевают хотя бы периодически видеться с партнером. Офисные работники чаще отменяют свидания и чаще слышат упреки от партнера (31,8% против 25,7% у удаленных работников). Даже гибридные модели работы оказываются более щадящими: гибкость графика позволяет лучше поддерживать личную сферу.

«У молодых не меньше ресурсов, чем у старших поколений, — у них меньше предсказуемости. Зумеры живут в режиме постоянной конкуренции, карьерного давления и страха упустить возможности. В офисной модели это давление усиливается жесткими графиками и отсутствием контроля над своим временем. В итоге люди искренне хотят отношений, но оказываются в ситуации, где свободное время существует только „между задачами“, а не по их собственному выбору», — пояснила главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.

Недавний опрос в США показал, что молодые люди выгорают на работе раньше других поколений. Представители поколения Z и миллениалы достигают максимального уровня стресса на работе в среднем к 25 годам. Другие поколения сталкиваются с этим примерно в 42 года.

