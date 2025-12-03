У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы

Россияне моложе 35 лет чаще других говорят, что у них нет времени на отношения. В группе 25–34 лет эта проблема стоит наиболее остро: 35% считают, что работа мешает личной жизни постоянно или часто. Об этом «Афише Daily» рассказали в дейтинг-сервисе Twinby, специалисты которого опросили 1162 человека по всей России.