56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 ноября 2025 года, в нем приняли участие 51 381 человек. Большинство респондентов (56%) отметили кратный прирост фейков за последний год. В то же время 13% заявили, что стали сталкиваться с ними реже, поскольку научились лучше фильтровать информацию. На том же уровне проблему ощущают 11%, а пятая часть (20%) призналась, что не следит за подобным вовсе.