56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год

Фото: Scarecrow Artworks/Unsplash

56% россиян отметили кратный прирост фейков за последний год. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, который опросил более 50 тыс. человек. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 ноября 2025 года, в нем приняли участие 51 381 человек. Большинство респондентов (56%) отметили кратный прирост фейков за последний год. В то же время 13% заявили, что стали сталкиваться с ними реже, поскольку научились лучше фильтровать информацию. На том же уровне проблему ощущают 11%, а пятая часть (20%) призналась, что не следит за подобным вовсе.

При обнаружении подозрительной информации 53% опрошенных предпочитают проверять ее в нескольких источниках. При этом 35% просто игнорируют сомнительные сообщения. 7% чаще всего пропускают тревожные сигналы. Сначала верят, а потом уточняют детали 4%. И лишь 1% пытается подтвердить информацию у друзей или в чатах, что указывает на кризис доверия к личным мнениям.

Россияне также оценили меры борьбы с фейками. По мнению почти четверти (23%) опрошенных, прогресс есть, хотя дезинформации по-прежнему слишком много. Еще 20% считают, что ничего не изменилось, а 15% не задумываются об этом. Только 9% уверены, что ситуация стала лучше, и при этом 33% убеждены: отличить правду от вымысла сейчас стало даже сложнее.

Эффективность методов разоблачения тоже вызывает дискуссии. Самыми результативными респонденты считают подробные разборы в СМИ — их отметили 28%. Комментарии экспертов и официальных источников выбрала четверть (25%) опрошенных. Ничего из предложенного не работает для 27%. Короткие посты в соцсетях считают действенными 7%, спецрубрики в медиа ― 8%, а видеоразборы ― 5%.

Ответственность за борьбу с фейками россияне распределяют между государством и самими пользователями. Так, 35% уверены, что важно личное внимание к источникам информации, а 33% возлагают ключевую роль на государственные структуры. Независимым фактчекерам и СМИ доверяют 26%, а платформам и соцсетям ― 6%.

Объяснять близким, что определенная информация может быть фейком, приходится регулярно 37% респондентов. Еще 24% делают это время от времени, 26% — только в очевидных случаях. Не занимаются подобным 12%, а 1% опрошенных признались, что это им обычно требуются объяснения, где тут фейки.

