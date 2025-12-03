Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане

На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег. Об этом сообщили в Минприроды республики.
322 туши нашли в районе от устья реки Сулак до Терека. Оставшиеся были обнаружены позже во время обследования побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.
В Минприроды попросили журналистов и блогеров не делать преждевременных выводов и дождаться заключения экспертов. Там отметили, что гибель каспийских тюленей (нерп) ― печальный, но ежегодный природный феномен на всем Каспии.
«Научные исследования за последние несколько лет, включая вирусологические анализы, ни разу не подтвердили версии о массовых инфекционных заболеваниях. Основной причиной, по мнению ученых, является асфиксия (удушье) животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводорода) со дна моря, связанных с сейсмической активностью», ― пояснили в министерстве.
Там пообещали организовать безопасный сбор и утилизацию погибших животных.
В прошлый раз мертвых нерп массово находили на берегу Каспия в 2022 году. Тогда было обнаружено более 2500 туш. Причиной случившегося назвали выброс природного газа. «В маловетреных условиях эти выбросы формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, где задыхаются тюлени», — пояснили специалисты.