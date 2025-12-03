Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане

«Научные исследования за последние несколько лет, включая вирусологические анализы, ни разу не подтвердили версии о массовых инфекционных заболеваниях. Основной причиной, по мнению ученых, является асфиксия (удушье) животных при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метан, сероводорода) со дна моря, связанных с сейсмической активностью», ― пояснили в министерстве.