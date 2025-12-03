На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала

Тем временем на станции «Беговая» восстановили исторический облик названия: букве Е вернули ее традиционный наклон. Изначально литера была установлена в таком положении, однако несколько лет назад ее выпрямили. Благодаря многолетним усилиям городских активистов первоначальный вид вернули.