На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала

Фото: @DtOperativno

На входе №7 станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии построят защитные стеклянные навесы, сообщает Дептранс. Их дизайн повторит исторический фасад Ленинградского вокзала.

Навесы призваны защищать пассажиров от осадков, а в темное время суток будут подсвечиваться изнутри. На время проведения работ этот вход временно закрыт, пассажирам рекомендуется пользоваться соседним входом №8.

Тем временем на станции «Беговая» восстановили исторический облик названия: букве Е вернули ее традиционный наклон. Изначально литера была установлена в таком положении, однако несколько лет назад ее выпрямили. Благодаря многолетним усилиям городских активистов первоначальный вид вернули.

В настоящее время также ведется строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии. Уже представлен проект ее космического оформления. В интерьере планируется использовать алюминиевые сотовые панели голубого цвета, линейные светодиодные светильники, создать геометрический рисунок пола из светлого и темного гранита.

