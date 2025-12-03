В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом

Енот проник в один из винных магазинов в штате Вирджиния, устроил там пьяный погром и уснул в туалете. Об этом сообщила в фейсбуке* служба защиты животных и приют округа Хановер.
Сотрудница службы выехала по вызову в магазин Ashland ABC. Там она обнаружила, что «подозреваемый» проник внутрь, попробовал несколько видов алкоголя, разнес полки и вырубился в туалете.
На фотографии с места преступления видны разбитые бутылки из-под джина и виски. На другом снимке виновник происшествия лежит ничком, раскинув лапы, рядом с унитазом.
Хвостатого бандита задержали и отвезли в приют, чтобы тот проспался. После того как енот протрезвел, его отпустили в дикую природу.
«После нескольких часов сна и при отсутствии каких-либо травм (если не считать похмелья и сомнительных жизненных решений) его благополучно отпустили обратно в дикую природу — надеемся, он усвоил, что взлом и проникновение не выход», ― отметили в службе защиты животных.
Еноты способны доставить неприятности не только небольшому магазину, но и крупному предприятию. В июне семья пушистых незваных гостей сорвала работу самолетного завода Airbus в Канаде.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.