В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом

Фото: Hanover County Animal Protection and Shelter

Енот проник в один из винных магазинов в штате Вирджиния, устроил там пьяный погром и уснул в туалете. Об этом сообщила в фейсбуке* служба защиты животных и приют округа Хановер.

Сотрудница службы выехала по вызову в магазин Ashland ABC. Там она обнаружила, что «подозреваемый» проник внутрь, попробовал несколько видов алкоголя, разнес полки и вырубился в туалете. 

На фотографии с места преступления видны разбитые бутылки из-под джина и виски. На другом снимке виновник происшествия лежит ничком, раскинув лапы, рядом с унитазом.

1/2
© Hanover County Animal Protection and Shelter
2/2
© Hanover County Animal Protection and Shelter

Хвостатого бандита задержали и отвезли в приют, чтобы тот проспался. После того как енот протрезвел, его отпустили в дикую природу. 

«После нескольких часов сна и при отсутствии каких-либо травм (если не считать похмелья и сомнительных жизненных решений) его благополучно отпустили обратно в дикую природу — надеемся, он усвоил, что взлом и проникновение не выход», ― отметили в службе защиты животных. 

Еноты способны доставить неприятности не только небольшому магазину, но и крупному предприятию. В июне семья пушистых незваных гостей сорвала работу самолетного завода Airbus в Канаде. 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

