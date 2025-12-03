В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы

Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года

Фото: Kepler Interactive

Издание Rolling Stone подвело итоги года, назвав самые лучшие игры 2025-го. Журналисты отметили, что в этом году вышло большое количество игр.

«В этом году вернулась Doom, вышло две совершенно новые RPG от Obsidian и три игры Ninja Gaiden. Классические игры переиздавались, ремастерились и перевыпускались с головокружительной скоростью, вернув Metal Gear Solid, Dragon Quest и Final Fantasy Tactics в культурное сознание.

Несколько любимых однопользовательских серий получили кооперативные онлайн-ответвления, которые расширили их миры непредсказуемыми способами», — подчеркнули в Rolling Stone.

Игры года

1. Clair Obscur: Expedition 33
2. Hades II
3. Donkey Kong Bananza
4. Dispatch
5. Ghost of Yōtei
6. Blue Prince
7. The Hundred Line: Last Defence Academy
8. Death Stranding 2: On the Beach
9. Ball x Pit
10. ARC Raiders

