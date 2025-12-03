Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года

Издание Rolling Stone подвело итоги года, назвав самые лучшие игры 2025-го. Журналисты отметили, что в этом году вышло большое количество игр.
«В этом году вернулась Doom, вышло две совершенно новые RPG от Obsidian и три игры Ninja Gaiden. Классические игры переиздавались, ремастерились и перевыпускались с головокружительной скоростью, вернув Metal Gear Solid, Dragon Quest и Final Fantasy Tactics в культурное сознание.
Несколько любимых однопользовательских серий получили кооперативные онлайн-ответвления, которые расширили их миры непредсказуемыми способами», — подчеркнули в Rolling Stone.
Игры года
1. Clair Obscur: Expedition 33
2. Hades II
3. Donkey Kong Bananza
4. Dispatch
5. Ghost of Yōtei
6. Blue Prince
7. The Hundred Line: Last Defence Academy
8. Death Stranding 2: On the Beach
9. Ball x Pit
10. ARC Raiders