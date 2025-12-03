В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером
56% россиян отметили кратный прирост фейков в интернете за последний год
У каждого третьего молодого россиянина нет времени на отношения из‑за работы
Женский ведьминский культ в подвале магазина в трейлере фильма «Запретные плоды»
История хип-хоп-дуэта Silibil N’ Brains в трейлере режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
Эмили Бейдер и Том Блит едут в отпуск в трейлере ромкома «Отпуск на двоих»
LEGO анонсировала набор по мотивам сериала «Очень странные дела»
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря
«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
Между Астаной и Омском начнет ходить поезд
Кота Федоса из Москвы, который пропал в поезде 6 дней назад, нашли на Дальнем Востоке
Пятый сезон «Очень странных дел» стал самым успешным стартом в истории англоязычных релизов Netflix
Во Франции воры похитили 450 килограмм улиток с фермы

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Фото: Roblox

Роскомнадзор официально ограничил доступ к игровому сервису Roblox. Об этом сообщили в ведомстве.

Причина — факты массового распространения материалов с пропагандой и «оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера».

«Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», — заявили в Роскомнадзоре.

Roblox привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. Компания внедрила десятки обновлений безопасности за последний год и впервые анонсировала тестирование фото в июле.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox, но на самом деле похищая деньги их родителей.

