Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Роскомнадзор официально ограничил доступ к игровому сервису Roblox. Об этом сообщили в ведомстве.
Причина — факты массового распространения материалов с пропагандой и «оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера».
«Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», — заявили в Роскомнадзоре.
Roblox привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. Компания внедрила десятки обновлений безопасности за последний год и впервые анонсировала тестирование фото в июле.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox, но на самом деле похищая деньги их родителей.