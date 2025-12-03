Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин

Европейский институт гендерного равенства (EIGE) представил обновленный индекс гендерного равенства. Общий показатель Европейского союза составил 63,4 балла из 100. При текущих темпах для достижения полного равенства потребуется не менее 50 лет.
Главной проблемой остается разрыв в оплате труда. Женщины в Евросоюзе в среднем зарабатывают всего 77% от годового дохода мужчин. Это означает, что женщинам необходимо работать 15 месяцев и 18 дней, чтобы получить ту же сумму, которую мужчины зарабатывают за год.
Лидером рейтинга гендерного равенства остается Швеция с показателем индекса в 73,7 балла. За ней следуют Франция (73,4) и Дания (71,8). Хуже всего ситуация на Кипре (47,6 балла), в Венгрии (51,6) и Чехии (53,2).
«Европа двигалась вперед, но слишком медленно. Больше женщин работают, но их по-прежнему недостаточно на высокооплачиваемых позициях и на руководящих постах, где принимаются бюджетные решения.
Нам необходимо сделать равную оплату реальностью, создать систему ухода, которая позволит равномерно распределить нагрузку с партнерами, и установить целевые показатели для лидерства, чтобы превратить потенциал женщин во власть», — прокомментировала результаты исследования директриса EIGE Карлин Шеле.