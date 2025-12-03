40% россиян верят в тайные организации, управляющие миром

40% россиян верят в существование тайных организаций, которые скрыто управляют ходом событий в стране и мире в целом. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
46% респондентов в такие организации не верят, еще 14% затрудняются дать ответ на этот вопрос. Самая большая доля приверженцев конспирологии в возрастной группе от 58 до 77 лет (50%) и более старшего поколения (44%). Меньше всего в тайные силы верят зумеры и миллениалы младше 34 лет (26%).
С 1992 года до 2022-го доля россиян-конспирологов сократилась с 48% до 37%, новый же опрос показал ее увеличение на 3 процентных пункта. Соответственно, людей, не верящих в тайные силы, стало чуть меньше, чем в 2022-м, когда их насчитывался 51%, но до сих пор их заметно больше, чем в 1992-м (26%).
Социологи также поинтересовались у респондентов, что, по их мнению, прежде всего управляет поведением людей. 63% выбрали вариант ответа «человеческая воля и разум», 10% назвали судьбу, 9% ― объективные законы, 5% ― случай. С 2022 года распределение ответов на этот вопрос изменилось несущественно, а вот в 1992-м 29% верили в судьбу, а в волю и разум ― 37%.
Взгляд на вещи стал более рационален: сегодня в российском обществе скорее отрицается существование тайных организаций, управляющих ходом событий в стране и в мире. Ощутимо снизилась за рассматриваемый период и вера в предопределенность бытия, что можно считать настоящим триумфом человеческой воли и разума.