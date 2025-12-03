В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива

Фото: Trevor Prideaux

В британском пабе The NewInn в графстве Сомерсет прошла церемония награждения премии Turnip Prize (премия «Репа»). Ее ежегодно вручают человеку, который создал очень плохое произведение искусства, приложив к этому минимум усилий. 

В этом году награду получил 69-летний Али Кан за работу «Bitter & Twisted» («Горький и покореженный») в виде смятой банки пива. Он унес домой главный трофей ― репу, насаженную на ржавый гвоздь, который вбит в деревянный брусок. Еще ему досталась синяя табличка победителя. 

© Trevor Prideaux

«Для меня огромная честь получить эту фантастическую награду, и я с нетерпением жду, когда меня будут возить по студиям СМИ, чтобы я мог рассказать свою историю», — прокомментировал художник.

Творец, живущий в той же деревне Уэдмор, где проводится премия, отметил, что на новую работу его вдохновили прошлые несправедливости: «Во время велосипедной прогулки я размышлял, что отправить на конкурс, и вспомнил, как меня „обокрали“ в финале Turnip Prize 2022 года — какой-то чувак из Лондона тогда победил. Меня до сих пор огорчает и корежит, что синяя табличка 2022 года уехала из деревни. Вот почему я сделал именно такую работу». 

Turnip Prize ― пародия на Премию Тернера, одну из самых престижных наград в области современного искусства. Шуточный конкурс появился как реакция на то, что в 1999 году работа Трейси Эмин «Моя кровать» попала в шорт-лист Премии Тернера. 

Организаторы Turnip Prize заявляют: «Вы можете представить нам любую работу при условии, что она полный отстой». До финального решения каждый кандидат получает оценку своему творению, «маловато стараний» и «ну не говно ли?» проходят в финал, а работы с оценками «слишком постарался» и «недостаточно говно» отсеиваются.

