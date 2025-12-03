Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива

Творец, живущий в той же деревне Уэдмор, где проводится премия, отметил, что на новую работу его вдохновили прошлые несправедливости: «Во время велосипедной прогулки я размышлял, что отправить на конкурс, и вспомнил, как меня „обокрали“ в финале Turnip Prize 2022 года — какой-то чувак из Лондона тогда победил. Меня до сих пор огорчает и корежит, что синяя табличка 2022 года уехала из деревни. Вот почему я сделал именно такую работу».