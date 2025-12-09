Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского

Благотворительный фонд «Природа и люди» совместно с брендом Uzcotton выпустил лимитированную коллекцию футболок «Дикая. Свободная», посвященную лошади Пржевальского.
Часть средств от каждой проданной вещи будет направлена на программу фонда по сохранению этого краснокнижного вида. Дизайн футболок навеян уникальностью последнего вида диких лошадей, никогда не бывшего одомашненным.
Коллекция уже доступна в магазине фонда. Футболки изготовлены из органического хлопка, выращенного с минимальным воздействием на окружающую среду, а при печати используются безопасные для природы красители.
К концу 1960-х годов лошадь Пржевальского полностью исчезла в дикой природе и сохранилась лишь благодаря зоопаркам и питомникам. Сегодня в России, в том числе в заповеднике «Оренбургский», реализуются программы по ее реинтродукции. Фонд «Природа и люди» поддерживает работу по мониторингу, охране и обеспечению животных кормом и водой, особенно в сложный зимний период.