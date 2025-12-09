Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского

К концу 1960-х годов лошадь Пржевальского полностью исчезла в дикой природе и сохранилась лишь благодаря зоопаркам и питомникам. Сегодня в России, в том числе в заповеднике «Оренбургский», реализуются программы по ее реинтродукции. Фонд «Природа и люди» поддерживает работу по мониторингу, охране и обеспечению животных кормом и водой, особенно в сложный зимний период.