Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»

Обри подчеркнула его аутентичность: «Когда люди будут смотреть его, они подумают: “Это и есть книги”». Она также отметила, что сериал станет демонстрацией силы британской индустрии, поскольку над ним работают местные сценаристы, режиссеры и лучшие специалисты.