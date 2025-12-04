Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет

Режиссер и соавтор сериала Netflix «Переходный возраст» Филип Барантини официально опроверг слухи о возможном втором сезоне проекта. Об этом он заявил в ходе дискуссии на конференции Content London.
Несмотря на глобальный успех драмы, снятой одним кадром, и интерес продюсеров к ее продолжению, Барантини подчеркнул, что история завершена. «Продолжения не будет, но мы как творческая группа хотим и дальше работать вместе над другими проектами, сохраняя наш подход», — отметил режиссер.
Идею закрыть историю ранее поддерживали и другие создатели сериала, среди которых сценарист Джек Торн и актер Стивен Грэм. Они неоднократно указывали, что сюжет о подростке Джейми, осужденном за убийство, был исчерпан в первом сезоне.
Сериал «Переходный возраст» стал одним из самых успешных оригинальных проектов Netflix в Великобритании, обогнав по просмотрам даже «Олененка».