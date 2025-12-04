Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет

Несмотря на глобальный успех драмы, снятой одним кадром, и интерес продюсеров к ее продолжению, Барантини подчеркнул, что история завершена. «Продолжения не будет, но мы как творческая группа хотим и дальше работать вместе над другими проектами, сохраняя наш подход», — отметил режиссер.