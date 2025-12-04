Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике
Вышел трейлер хоррора «Я иду искать-2» с Сарой Мишель Геллар и Элайджей Вудом
Спрос на IT-специалистов, врачей и педагогов сохранится в России до 2030 года
Новая капсула «ГЭС-2» и Limé переосмысливает рабочую одежду
Посмотрите трейлер пятого сезона сериала «Эмили в Париже»
Expedition 33 и Hades II: Rolling Stone назвал игры года
Женщины в Евросоюзе зарабатывают на 23% меньше мужчин
Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
YouTube запустил функцию «Итоги года» («Recap»)
Поклонники Radiohead устроили караоке-вечеринку в Копенгагене после отмены концертов
В США пьяный енот устроил погром в магазине и уснул рядом с туалетом
Анджелина Джоли сыграет женщину-гангстера в триллере «Санни»
На станции «Комсомольская» появятся стеклянные навесы, повторяющие архитектуру вокзала
В новогоднюю ночь россияне увидят редкое астрономическое явление
Баста сыграет самого себя в байопике от Стаса Иванова
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя днем. Он действовал с 1972 года
Почти 500 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане
Хоррор «Храм из костей» с Рэйфом Файнсом обзавелся новым трейлером

Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство

Фото: deborah cortelazzi/Unsplash

Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство или ждут, что родители купят им жилье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании RS Group.

Опрос проводился на платформе "Яндекс. Взгляд". В нем приняло участие 1,2 тыс. респондентов, которые родились с 1995 по 2010 годы. 

Около 21% опрошенных зумеров планируют покупать квартиры для сдачи их в аренду, пока у них не появятся дети или пока они не определятся с местом постоянного жительства. 17% готовы покупать недвижимость самостоятельно, в том числе с помощью ипотеки.

23% опрошенных зумеров пока не думают о детях и покупке собственного дома. Эта категория респондентов предпочитает свободу и возможность жить там, где больше работы и возможностей. 

"Поколение Z невозможно сводить к одному сценарию. <...> Зумеры взрослеют по своим правилам - и рынок вынужден подстраиваться под их темп, гибкость и новые представления о комфорте", - рассказал управляющий партнер компании Дмитрий Усманов.

Опрос проводился на платформе "Яндекс. Взгляд". В нем приняло участие 1,2 тыс. респондентов, которые родились с 1995 по 2010 годы. 

Расскажите друзьям