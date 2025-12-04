В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния», пишет ТАСС.

Изначально запуск был запланирован на сентябрь 2025 года.



«Молния» — совместный проект китайского бренда Passion и российской компании «Ред Софт». Сервис ориентирован на российско-китайских туристов, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность.



Приложение станет единой платформой для коммуникации, социального контента, платежей торговли и бизнеса. В 2025 году в России учредили одноименную с мессенджером компанию. ООО «Молния» будет курировать все аспекты развития нового сервиса.



Недавно стало известно, что россияне установили 13-летний рекорд по туристическим поездкам в Китай. За июль — сентябрь 2025 года граждане России совершили 383 тыс. поездок в КНР.