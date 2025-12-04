Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год

Фото: Auke Bakker/Unsplash

Аудитория кинотеатров в России продолжает сокращаться. Число зрителей упало на 8% за год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

За полные 11 месяцев 2025 года количество посетителей кинотеатров составило 108,4 млн, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 млн. Посещаемость кинотеатров падает третий год подряд. В 2023 году количество проданных за январь—ноябрь билетов составляло 117,6 млн. В 2022 году отрасль сократилась до 76 млн проданных билетов на фоне ухода голливудских мейджоров. Максимальные результаты за всю историю измерений (199,9 млн зрителей) зафиксировали в 2019 году.

Кассовые сборы кинотеатров, несмотря на падение посещаемости, демонстрируют рост. По предварительным итогам, они уже превышают 46 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2024 году, и на 27,8% больше, чем в 2023. Рост кассовых сборов  связан с увеличением средней стоимости билетов. По подсчетам РБК на основе данных ЕАИС, в 2025 году она  выросла на 18% год к году и превысила 425 рублей. Для сравнения: в 2019 году сходить в кино можно было в среднем за 252 рублей.

В тройку лидеров проката в 2025 года вошли: «Волшебник Изумрудного города» (кассовые сборы — 3,3 млрд рублей); «Финист. Первый богатырь» (кассовые сборы — 2,7 млрд рублей); «Пророк. История Александра Пушкина» (кассовые сборы — 1,6 млрд рублей).

В разговоре с РБК владелец бренда сети кинотеатров «Люмен» Павел Поникаровский называет падение посещаемости «незначительным». По его словам, оно напрямую связано со слабостью репертуара в этом году. «Например, за все лето не было ни одного крупного релиза», — сказал Поникаровский.

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин связал отток аудитории с несбалансированным расписанием и отсутствием технологии показа кино, способной «вырвать людей с дивана и прийти за эмоциями, а не смотреть тот же контент дома».

