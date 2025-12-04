Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чед Пауэрс» продлили на второй сезон.

В полнометражной версии Пауэлл играет Расс Холлидея — некогда перспективного игрока, чья карьера рухнула из-за одной ошибки. Спустя восемь лет он решается на авантюру и выдает себя за эксцентричного новичка Чэда Пауэрса, чтобы присоединиться к неудачливой команде «Саут Джорджия Кэтфиш».