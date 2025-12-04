Pantone объявил цвет 2026 года
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике

Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чед Пауэрс» продлили на второй сезон.

Hulu официально продлил спортивную комедию «Чед Пауэрс» на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Сериал, главную роль в котором исполнил Глен Пауэлл, завоевал популярность сразу после премьеры 30 сентября 2025 года. Проект основан на вирусном скетче бывшего звездного квотербека Илая Мэннинга, в котором тот под прикрытием пробовался в университетскую футбольную команду под именем Чед Пауэрс.

В полнометражной версии Пауэлл играет Расс Холлидея — некогда перспективного игрока, чья карьера рухнула из-за одной ошибки. Спустя восемь лет он решается на авантюру и выдает себя за эксцентричного новичка Чэда Пауэрса, чтобы присоединиться к неудачливой команде «Саут Джорджия Кэтфиш».

Пауэлл выступил не только исполнителем главной роли, но и соавтором сценария вместе с Майклом Уолдроном («Локи», «Доктор Стрэндж»). Помимо Пауэлла, в сериале играют Стив Зан, Перри Мэттфелд и другие. 
 

Расскажите друзьям