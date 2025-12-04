В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар

По словам представителя Департамента охраны природы Хелен Отли, тюленя выпустили на соседнем острове Рэббит, который считается безопасным местом, поскольку там нет собак. Она добавила, что любопытные молодые тюлени нередко появляются в неожиданных местах в это время года. Программы по охране природы в Новой Зеландии привели к росту популяций тюленей и морских львов, что позволило им контактировать с людьми гораздо теснее, чем раньше.