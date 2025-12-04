Pantone объявил цвет 2026 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов
Краков признан самым чистым городом мира
Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
Сериал «Химкинские ведьмы» продлили на второй сезон
Врача, поставлявшего Мэттью Перри кетамин, приговорили к 2,5 года тюрьмы
В Казани Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в квартире
В России запустили биржевые торги по правилам шариата
РКН ограничил работу сервиса FaceTime
Meta* переманила дизайнера Apple
Джош Хатчерсон ответил на критику Тарантино в адрес «Голодных игр»
В Москве обновили семь домов с аттиками
Создатели сериала «Переходный возраст» заявили, что второго сезона не будет
Глава HBO Max высоко оценила сериал по «Гарри Поттеру»
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»
Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали победителями премии «Большая книга»
Число зрителей в российских кинотеатрах упало на 8% за год
В России в начале 2026 года выпустят новый мессенджер «Молния»
Ваня Дмитриенко стал артистом года по версии «Яндекс Музыки»
Зарплата сварщика в России достигла 270 тыс. рублей
Около 26% зумеров в России планируют получить жилье в наследство
Третий сезон «Эйфории» выйдет на HBO в апреле 2026 года
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами
Арми Хаммер может сняться в российском боевике

В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар

Фото: Pixabay

В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар Sprig + Fern The Meadows в Ричмонде. О случае пишет Associated Press.

Совладелица бара Белла Эванс рассказала, что привыкла видеть животных в заведении, куда можно приходить с домашними питомцами, и сначала приняла посетителя за собаку. 

«Все были в шоке, — призналась Эванс. — Мы подумали: „Боже мой, что происходит? Что нам с ним делать?"»

Один из посетителей схватил свитер и попытался выпроводить тюленя через заднюю дверь. Ускользнув от преследователей, животное бросилось в туалет, а затем спряталось под посудомоечной машиной, которую тут же отключили от сети.

Другой клиент принес из дома клетку для собаки. Эванс решила выманить непослушного гостя из укрытия с помощью начинки для пиццы, которую предлагали в пабе в качестве специального предложения. 

Однако через некоторое время в бар уже прибыли сотрудники службы охраны природы, которые спасли ластоногого. Оказалось, что они целый день искали детеныша после многочисленных звонков местных жителей.

По словам представителя Департамента охраны природы Хелен Отли, тюленя выпустили на соседнем острове Рэббит, который считается безопасным местом, поскольку там нет собак. Она добавила, что любопытные молодые тюлени нередко появляются в неожиданных местах в это время года. Программы по охране природы в Новой Зеландии привели к росту популяций тюленей и морских львов, что позволило им контактировать с людьми гораздо теснее, чем раньше.

Недавно похожий инцидент произошел в США. В один из винных магазинов в штате Вирджиния проник енот. Он попробовал несколько видов алкоголя, разнес полки и уснул рядом с туалетом.

Расскажите друзьям