Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»

Netflix представил тизер третьего сезона «Ночного агента» ― одного из самых популярных сериалов стримингового сервиса. Премьера состоится 19 февраля.
В центре сюжета ― агент ФБР Питер Сазерленд, работающий в секретной организации Белого дома под названием «Ночное действие». Первый сезон вышел в марте 2023 года.
Видео: Netflix
Роль Сазерленда исполнил Гэбриел Бассо. В шоу также снимаются Лусиана Бьюкенен, Аманда Уоррен, Ариенна Манди, Луис Хертам, Берто Колон, Майкл Маларки, Кеон Александер и другие. Создатель сериала ― Шон Райан.
Первую серию второго сезона «Ночного агента» показали 23 января 2025 года. Еще до выхода второго сезона проект продлили на третий.