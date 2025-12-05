Звезда «Игры престолов» снимется с Линдси Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»

Вудли сыграет патологическую лгунью Слоан Карауэй, которая с помощью лжи устраивается няней к обаятельной и харизматичной Вайолет (Линдсей Лохан) и ее мужу Джею Локхарту (Кит Харингтон).
По сюжету Слоан думает, что наконец получила работу мечты, но ошибается. Девушка не подозревает, что вошла в дом, полный тайн. Они готовятся вырваться наружу, и это может привести к катастрофическим последствиям для всех.
Проект выпустит стриминговый сервис Hulu, он будет основан на романе Софи Ставы. Шоураннерами экранизации станут Айзек Аптакер и Элизабет Бергер. Лохан выступит сопродюсером сериала.
Недавно стало известно, что Кит Харингтон сыграет в новой экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса, которую разработают Би-би-си и MGM+. В четырехсерийном мини-сериале также примут участие Франсуа Сивиль («Три мушкетера») и Миррен Мак («Мисс Остин»). Режиссером картины выступит Хон Хау («Мистер Ловерман»), а сценарий напишет Дэниел Уэст («Порох», «Главарь»).