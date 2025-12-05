Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие

Планируя отдых, 18% опрошенных стремятся уложиться в сумму до 10 тыс. рублей (из расчета на одного человека), тогда как 12% закладывают на поездку от 11 до 20 тыс. 20% респондентов рассчитывают потратить от 21 до 30 тыс. рублей, а 22% участников исследования выделят на путешествие от 31 до 50 тыс. От 51 до 100 тыс. рублей готовы выложить 16% путешественников. Еще 12% планируют выделить на поездку свыше 100 тыс. рублей.