Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие

Фото: ©Norman Tsui

42% россиян планируют отправиться в путешествие этой зимой. 23% планируют поездку в новогодние праздники, 12% собираются в путешествие в другое время, а 7% совместят праздники с последующим отдыхом. Об этом говорят результаты исследования сервисов  «СберАвто» и «Работа.ру», которые есть у «Афиши Daily». В опросе участвовали более 3200 респондентов из всех регионов страны. 

Планируя отдых, 18% опрошенных стремятся уложиться в сумму до 10 тыс. рублей (из расчета на одного человека), тогда как 12% закладывают на поездку от 11 до 20 тыс. 20% респондентов рассчитывают потратить от 21 до 30 тыс. рублей, а 22% участников исследования выделят на путешествие от 31 до 50 тыс. От 51 до 100 тыс. рублей готовы выложить 16% путешественников. Еще 12% планируют выделить на поездку свыше 100 тыс. рублей.

Почти половина опрошенных (48%) отправятся в поездку на поезде или электричке, 33% — на самолете. Еще четверть респондентов (25%) выбирают машину. 19% поедут на отдых на автобусе.

Чтобы сделать зимнюю поездку максимально комфортной, 73% опрошенных заранее продумывают маршрут и расписание активностей. Не менее важна и практическая подготовка: 56% респондентов отмечают значимость теплой одежды и удобной обуви, 41% выбирают минимум багажа и необходимые вещи под рукой, а 34% ценят надежную компанию или друзей в пути.

Развлечения в дороге, такие как фильмы, книги или игры, помогают сделать поездку приятнее для 21% участников исследования. Для 13% важно, чтобы в дороге было удобно поработать или отдохнуть, например, чтобы были доступны Wi-Fi и зарядка под рукой.

Лучшими направлениями для зимнего путешествия 31% респондентов считают Петербург, Байкал и Карелию. Чуть меньше человек (29%) выбирают Сочи, а 27% считают, что лучше всего зимой отправиться в Москву.

Казань привлекает 22%, Суздаль — 20%. Калининград считают лучшим для путешествия 19% опрошенных, тогда как Крым, Сергиев Посад и Кострома получили по 17% голосов.

Ярославль нравится 16% зимним путешественникам, а Нижний Новгород и Мурманск стали фаворитами 15% опрошенных. Камчатку отметили 14% участников опроса,  Владивосток и Шерегеш — по 11%. Екатеринбург получил 9% голосов, Тула — 6%, Красноярск — 5%, Хабаровск — 4%. Еще 22% опрошенных назвали другие города или регионы, такие как Северный Кавказ, Новосибирск, Кисловодск и прочие.

