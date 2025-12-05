Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink

«Проект стал отличной возможностью не просто перевыпустить хит, а показать его с совершенно неожиданных сторон. ИИ-помощник BandLink подсветил жанры, о которых мы и не думали всерьез, но результат получился лучше любых ожиданий. Эти новые версии — наш подарок слушателям: любимый трек, который теперь может звучать и как рок-баллада, и как душевный шансон», — рассказали в Rocket Records.