«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек

«Елочные игрушки — не просто новогоднее украшение, а важный атрибут праздника во многих семьях. Коллекционирование игрушек даже может стать настоящей традицией: какие-то шары бережно хранятся с самого детства, какие-то связаны с важными людьми и счастливыми событиями. Мы в „Самокате“ решили укрепить связь с нашими пользователями с помощью милых елочных игрушек, чтобы каждый смог найти именно ту, что вызовет самую теплую эмоцию. Какие-то украшения получились забавными — например, курочка с ананасом или селедка в шубе. Другие отсылают к любимым продуктам пользователей», — комментирует директор по маркетингу «Самоката» Михаил Петрухин.