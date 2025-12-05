«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек

К старту новогоднего сезона «Самокат» превратил популярные товары в яркие елочные игрушки. В лимитированную коллекцию вошли украшения в виде сладкой выпечки и игрушки с забавным дизайном, отсылающим к главным героям праздничного стола — новогодним салатам.
Онлайн-ретейлер представил украшения в виде любимых продуктов пользователей: круассана, коина и московской плюшки. Среди новинок также игрушки по мотивам салатов, без которых сложно представить новогоднее застолье.
Так появились краб с листом салата, курица с ананасом в крыле и селедка, укутанная в розовую шубу. В коллекции представлен и символ наступающего года — красная лошадь. Все игрушки раскрашены вручную.
Кроме того, «Самокат» предлагает горожанам украсить и виртуальную елку. Онлайн-ретейлер запустил игру внутри приложения сервиса, чтобы помочь пользователям еще больше погрузиться в атмосферу приближающегося праздника. При входе в игру участники увидят свои итоги года в «Самокате», например, узнают, сколько товаров было в их первом заказе в уходящем году, или вспомнят, как дожидались любимый круассан к завтраку.
Получить елочные игрушки можно за выполнение заданий, а также за игровую валюту снежинки — ее выдают за участие в мини-игре на составление слов и за покупки товаров в «Самокате». Собирая виртуальные украшения, пользователи смогут поучаствовать в розыгрышах призов: чем больше игрушек, тем более ценные призы можно получить. Игра доступна пользователям «Самоката» до конца декабря.
«Елочные игрушки — не просто новогоднее украшение, а важный атрибут праздника во многих семьях. Коллекционирование игрушек даже может стать настоящей традицией: какие-то шары бережно хранятся с самого детства, какие-то связаны с важными людьми и счастливыми событиями. Мы в „Самокате“ решили укрепить связь с нашими пользователями с помощью милых елочных игрушек, чтобы каждый смог найти именно ту, что вызовет самую теплую эмоцию. Какие-то украшения получились забавными — например, курочка с ананасом или селедка в шубе. Другие отсылают к любимым продуктам пользователей», — комментирует директор по маркетингу «Самоката» Михаил Петрухин.
Новогодние игрушки из лимитированной коллекции доступны пользователям «Самоката» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Уфе, Воронеже, Новосибирске и Туле.