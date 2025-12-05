Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент

Netflix опубликовал отчет «Still Watching», в котором подробно проанализировал предпочтения и поведение аудитории поколений Z и миллениалов в регионах с рекламной подпиской. Исследование основано на данных 9000 пользователей и внутренней статистике платформы.
Ключевые выводы
- Стремление к разнообразию. Современные зрители активно ищут новый и международный контент. Успех аниме «Кей-поп-охотницы на демонов», ставшего самым просматриваемым фильмом в истории Netflix, подтверждает этот тренд.
- Сила фэндомов. Для 71% зумеров и 66% миллениалов увлечение определенными сериалами или франшизами — важная часть идентичности. 70% респондентов готовы покупать продукты брендов, ассоциирующихся с их любимым контентом.
- Влияние рекомендаций. 80% пользователей выбирают контент на основе персонализированных рекомендаций Netflix.
- Высокая вовлеченность: внимание зрителей на Netflix остается высоким до трех часов просмотра. Это дольше, чем на YouTube и других рекламных платформах. 52% пользователей уделяют больше внимания рекламе на Netflix, чем в других медиа.