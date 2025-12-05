Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года
Комедийный сериал Глена Пауэлла «Чад Пауэрс» продлили на второй сезон
В 15 городах России пройдет эксклюзивный предпоказ «Чебурашки-2»
Россияне назвали главные песни и книги поколения
В Новой Зеландии поймали тюленя, который зашел в крафтовый пивной бар
Pantone объявил цвет 2026 года
77-летняя Ольга Ивановна признана «Легендой Twitch» на стримерской премии SLAY
В Подмосковье приняли закон о профилактике абортов

Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент

Фото: Venti Views/Unsplash

Netflix опубликовал отчет «Still Watching», в котором подробно проанализировал предпочтения и поведение аудитории поколений Z и миллениалов в регионах с рекламной подпиской. Исследование основано на данных 9000 пользователей и внутренней статистике платформы.

Ключевые выводы

  • Стремление к разнообразию. Современные зрители активно ищут новый и международный контент. Успех аниме «Кей-поп-охотницы на демонов», ставшего самым просматриваемым фильмом в истории Netflix, подтверждает этот тренд.
  • Сила фэндомов. Для 71% зумеров и 66% миллениалов увлечение определенными сериалами или франшизами — важная часть идентичности. 70% респондентов готовы покупать продукты брендов, ассоциирующихся с их любимым контентом.
  • Влияние рекомендаций. 80% пользователей выбирают контент на основе персонализированных рекомендаций Netflix.
  • Высокая вовлеченность: внимание зрителей на Netflix остается высоким до трех часов просмотра. Это дольше, чем на YouTube и других рекламных платформах. 52% пользователей уделяют больше внимания рекламе на Netflix, чем в других медиа.
