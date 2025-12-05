Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно

Лариса Долина предложила урегулировать конфликт вокруг квартиры и вернуть Полине Лурье деньги. Однако отдавать их артистка хочет поэтапно, что не устраивает покупательницу. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Светлана Свириденко.
По ее словам, сторона Долиной предложила вернуть Лурье 112 млн рублей в течение трех с лишним лет равными платежами. Юрист назвала эти условия кабальными.
«Это при наличии у Долиной заработка и иного недвижимого имущества помимо спорной квартиры, которое она могла бы реализовать и исполнить обязательство по возврату денег покупателю», — говорит Свириденко.
Собеседница добавила, что еще на предварительном судебном заседании предлагала певице заключить мировое соглашение. По его условиям право собственности на квартиру вернулось бы Долиной, а та в ответ должна была вернуть Лурье деньги за квартиру, однако народная артистка отказалась.
Свириденко также рассказала, что Долина, будучи владельцем квартиры и проживая в ней, не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года. За это время накопилось более 100 тыс. рублей. Средства ФНС выплатила Полина Лурье, при этом сама не пользуясь квартирой.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.
Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в «Википедии»). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.