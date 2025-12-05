В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира

В парижском Большом дворце откроют крупнейший крытый ледовый каток мира. Это произойдет уже в восьмой раз и впервые после масштабной реконструкции дворца, сообщил Le Parisien.
Открытие Le Grand Palais des Glaces состоится 14 декабря. Посетить каток площадью 2700 квадратных метров можно будет на протяжении всего рождественского и новогоднего сезона вплоть до 6 января 2026 года.
В центре ледовой арены установят зеркальный пузырь диаметром 8 метров с 1100 зеркалами. Он будет вращаться, отражая днем естественный свет, а по вечерам — огни, освещающие площадку.
Каток будет работать ежедневно с 10 утра и до 2 часов ночи. С 20.00 его гостей ожидает световое шоу и музыка от диджеев. Отдельную зону катка в 200 квадратных метров отведут для детей, которые делают свои первый шаги на льду.
Организаторы обещают, что каток в Большом дворце станет «самым ярким праздничным местом на Елисейских полях». На нем можно будет не только позаниматься спортом, но и перекусить. Кафе предложит вафли, блины и даже фонтаны с горячим шоколадом.
Вход на лед обойдется парижанам и гостям города минимум в 15 евро (для детей до 10 лет, посещающих утренний сеанс) и максимум в 39 евро (для взрослых и детей, пришедших на вечернее катание). В стоимость войдет аренда коньков. Каток будет закрыт 24 и 31 декабря, после 19.00, а также 17 и 18 декабря.