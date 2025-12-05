В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира

Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей
Евгений Цыганов выступит в центре «Зотов» с музыкальной группой «Ме4та»
В России заблокировали Snapchat
Google назвал главные темы года. В топе фильмов ― «Анора», в топе актеров ― Майки Мэдисон
Гэбриел Бассо в тизере третьего сезона «Ночного агента»
«Википедия» представила список самых посещаемых страниц 2025 года

В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира

Фото: Grand Palais

В парижском Большом дворце откроют крупнейший крытый ледовый каток мира. Это произойдет уже в восьмой раз и впервые после масштабной реконструкции дворца, сообщил Le Parisien.

Открытие Le Grand Palais des Glaces состоится 14 декабря. Посетить каток площадью 2700 квадратных метров можно будет на протяжении всего рождественского и новогоднего сезона вплоть до 6 января 2026 года.

В центре ледовой арены установят зеркальный пузырь диаметром 8 метров с 1100 зеркалами. Он будет вращаться, отражая днем естественный свет, а по вечерам — огни, освещающие площадку.

Каток будет работать ежедневно с 10 утра и до 2 часов ночи. С 20.00 его гостей ожидает световое шоу и музыка от диджеев. Отдельную зону катка в 200 квадратных метров отведут для детей, которые делают свои первый шаги на льду.

Организаторы обещают, что каток в Большом дворце станет «самым ярким праздничным местом на Елисейских полях». На нем можно будет не только позаниматься спортом, но и перекусить. Кафе предложит вафли, блины и даже фонтаны с горячим шоколадом.

Вход на лед обойдется парижанам и гостям города минимум в 15 евро (для детей до 10 лет, посещающих утренний сеанс) и максимум в 39 евро (для взрослых и детей, пришедших на вечернее катание). В стоимость войдет аренда коньков. Каток будет закрыт 24 и 31 декабря, после 19.00, а также 17 и 18 декабря.

Расскажите друзьям