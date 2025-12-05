Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков

Актера и драматурга Джереми О.Харриса, известного по роли Грегори Эллиота Дюпре в сериале «Эмили в Париже», арестовали в Японии. Об этом сообщил The New York Times.
Сотрудники таможни аэропорта Наха, находящегося на острове Окинава, обнаружили наркотики в сумке Харриса — 780 мг экстази. Теперь артиста подозревают в попытке контрабанды запрещенных веществ.
Харрис прилетел в Японию из Тайваня 16 ноября. С какой целью он прибыл в страну, не уточняется. В настоящее время актер находится под стражей. Предъявлены ли ему официальные обвинения, неясно.
В Японии действуют строгие правила в отношении наркотиков. Если Харрису предъявят обвинения, ему будет грозить до семи лет тюрьмы. Признал ли артист свою вину, полиция не раскрывает.