Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Актера и драматурга Джереми О.Харриса, известного по роли Грегори Эллиота Дюпре в сериале «Эмили в Париже», арестовали в Японии. Об этом сообщил The New York Times.

Сотрудники таможни аэропорта Наха, находящегося на острове Окинава, обнаружили наркотики в сумке Харриса — 780 мг экстази. Теперь артиста подозревают в попытке контрабанды запрещенных веществ.

Харрис прилетел в Японию из Тайваня 16 ноября. С какой целью он прибыл в страну, не уточняется. В настоящее время актер находится под стражей. Предъявлены ли ему официальные обвинения, неясно.

В Японии действуют строгие правила в отношении наркотиков. Если Харрису предъявят обвинения, ему будет грозить до семи лет тюрьмы. Признал ли артист свою вину, полиция не раскрывает.

