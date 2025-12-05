В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным

В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ

Фото: Piron Guillaume/Unsplash

В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Вступление его в силу ожидается в сентябре 2026 года. Соответствующий проект приказа Минтруда России «Об утверждении перечня работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается перейти от перечисления профессий к перечню видов работ, при выполнении которых привлекать несовершеннолетних нельзя, отметили в министерстве. «Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям», — говорится в сообщении.

Всего новый перечень включает 67 работ. В него попали работы, на которых установлены вредные условия труда, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию, на которых невозможно провести исследования и измерения факторов производственной среды, у которых высокий риск травмирования, подземные работы, а также работы, связанные с рисками воздействия производственных физических, химических и биологических факторов, отрицательно влияющих на растущий организм.

Расскажите друзьям