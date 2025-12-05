В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ

Всего новый перечень включает 67 работ. В него попали работы, на которых установлены вредные условия труда, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию, на которых невозможно провести исследования и измерения факторов производственной среды, у которых высокий риск травмирования, подземные работы, а также работы, связанные с рисками воздействия производственных физических, химических и биологических факторов, отрицательно влияющих на растущий организм.