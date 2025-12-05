В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo

Зимний фестиваль продлится до 8 февраля и пройдет в Петербурге, Петергофе, Нижнем Новгороде и Калининграде. Площадками станут Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа, Большой Петергофский дворец, нижегородский концертный «Пакгауз» на Стрелке и калининградский филиал Третьяковской галереи.