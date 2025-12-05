В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo

В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»
Звезда «Игры престолов» снимется с Линдсей Лохан и Шейлин Вудли в  сериале «Count My Lies»
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году
По «Людям в черном» снимут новый фильм
Вышел финальный трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Лили Аллен выпустит новый альбом на USB-накопителях в форме анальных пробок
7 декабря вход в Эрмитаж будет бесплатным
Трансляцию стримерской премии SLAY посмотрели более 750 тыс. зрителей

В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo

Фото: Dolo Iglesias/Unsplash

Музыкальный фестиваль Pianissimo стартовал 5 декабря в Калининграде. Он открылся концертом пианиста Асхада Шогенцукова, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Зимний фестиваль продлится до 8 февраля и пройдет в Петербурге, Петергофе, Нижнем Новгороде и Калининграде. Площадками станут Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа, Большой Петергофский дворец, нижегородский концертный «Пакгауз» на Стрелке и калининградский филиал Третьяковской галереи.

В фестивале поучаствуют музыканты из России, Бразилии, Италии, Швейцарии, Турции, Южной Кореи, ЮАР, Китая и других стран.

В Петербурге выступят среди прочих Давиде Ранальди, Иван Зец, Симон Бюрки и Тянь Лан, в Петергофе — Данил Ростовцев, Эфе Шен, Иван Папоян. В калининградскую программу войдут выступления Даниила Харитонова, Альфредо ван де Муна, Сунмин Ким, Виктора Круэла, в нижегородскую — Айзека Ван дер Мерве, Абисала Гергиева, Асхада Шогенцукова.

Расписание всех выступлений можно посмотреть на сайте Pianissimo.

Расскажите друзьям