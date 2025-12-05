В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo

Музыкальный фестиваль Pianissimo стартовал 5 декабря в Калининграде. Он открылся концертом пианиста Асхада Шогенцукова, рассказали «Афише Daily» представители проекта.
Зимний фестиваль продлится до 8 февраля и пройдет в Петербурге, Петергофе, Нижнем Новгороде и Калининграде. Площадками станут Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа, Большой Петергофский дворец, нижегородский концертный «Пакгауз» на Стрелке и калининградский филиал Третьяковской галереи.
В фестивале поучаствуют музыканты из России, Бразилии, Италии, Швейцарии, Турции, Южной Кореи, ЮАР, Китая и других стран.
В Петербурге выступят среди прочих Давиде Ранальди, Иван Зец, Симон Бюрки и Тянь Лан, в Петергофе — Данил Ростовцев, Эфе Шен, Иван Папоян. В калининградскую программу войдут выступления Даниила Харитонова, Альфредо ван де Муна, Сунмин Ким, Виктора Круэла, в нижегородскую — Айзека Ван дер Мерве, Абисала Гергиева, Асхада Шогенцукова.
Расписание всех выступлений можно посмотреть на сайте Pianissimo.