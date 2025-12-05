Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»

Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков
В Париже в Большом дворце вновь откроется крупнейший крытый каток мира
В Петербурге утвердили проект реставрации бывшего следственного изолятора «Кресты»
Опрос: 55% мужчин хотят на Новый год романтический ужин и секс, а женщины — путешествие и украшения
Джиган, Artik & Asti и Niletto выпустили ремиксы на «Худи». Их посоветовал ИИ-помощник BandLink
Forbes назвал бывшую балерину Луану Лопес Лару самой молодой женщиной-миллиардером в мире
Группа Киану Ривза Dogstar отправится в европейское турне в 2026 году
Лариса Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру, но отдавать их хочет поэтапно
Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
«Самокат» выпустил лимитированную коллекцию новогодних игрушек
Опрос: почти каждый второй россиянин собирается этой зимой в путешествие
Трехлетний индийский мальчик стал самым юным шахматистом с рейтингом ФИДЕ в истории
Вышел тизер романтической комедии «Счастлив, когда ты нет»
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров
Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов
Netflix получил право на эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. Discovery
Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»
С 5 по 7 декабря Cosmoscow проведет ярмарку графики «Обертон» в «Тон-центре»

Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»

Фото: Netflix/X

Фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек» выйдет в кинопрокат 6 марта 2026 года. Об этом сообщил Netflix, опубликовав в соцсетях афишу картины с датой премьеры.

Лента выйдет сперва в ограниченный кинопрокат, а спустя две недели появится на платформе Netflix. Онлайн-релиз запланирован на 20 марта.

«Острые козырьки. Бессмертный человек» станет продолжением сериала «Острые козырьки», выходившего на Би-би-си с 2013 по 2022 год. Он рассказывал о преступном клане Шелби в Бирмингеме 1920-х.

Полнометражный проекта продолжит историю, которую рассказывали на протяжении шести сезонов. Сюжет сериала остановился в 1938 году накануне Второй мировой войны.

Киллиан Мерфи вернется на экраны в роли Томми Шелби, главы банды «Острые козырьки». В актерском составе фильма также будут Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Ранее стало известно, что у «Острых козырьков» появится сериал-спин-офф. Он будет состоять из двух сезонов по шесть серий длительностью час, а действие будет происходить в послевоенном Бирмингеме. В нем развернется борьба за контроль над масштабными проектами по реконструкции, в центре которой окажется семья Шелби.

Расскажите друзьям