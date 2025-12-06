Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах

Россияне начали получать в мессенджерах «праздничные открытки» с вирусами. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Вредоносные файлы маскируются под картинки, анимации или видео, но внутри — программы, которые могут украсть данные, получить скрытый доступ к устройству или перехватить переписку. После открытия файла злоумышленники могут добраться до банковских приложений, паролей и другой чувствительной информации.
По словам Немкина, мошенники традиционно активизируются в декабре — и делают ставку на то, что люди в предновогодней суете расслабляются и чаще открывают «милые» поздравления без проверки.
Депутат отметил, что современные технологии только помогают мошенникам. Нейросети генерируют правдоподобные праздничные изображения, подделывают аватары, а иногда злоумышленники копируют аккаунты знакомых людей — если удалось взломать их мессенджеры. Все это делает фальшивые поздравления практически неотличимыми от настоящих.
Парламентарий призвал не открывать файлы и ссылки от незнакомцев — даже если они подписаны как «поздравление» или «подарок». А если поздравление пришло от знакомого, но выглядит странно или содержит просьбу скачать архив, стоит уточнить лично, отправлял ли он сообщение.
«Антивирусные решения и актуальные обновления системы также играют ключевую роль в предотвращении заражения. Гражданам стоит помнить: чем ближе праздники, тем более изобретательными становятся схемы мошенников», ― добавил Немкин.