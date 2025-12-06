«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»

«Она была женщиной, на которую я равнялась. В ней было много материнского и доброго, но при этом она не была тряпкой. Она говорила, что думает. У нее был сильный моральный стержень, ― считает актриса. ― Часто женщины в таких историях — те, кого должен спасать парень или кто становится „проблемой“ сюжета. Это тогда было. Сейчас уже иначе».