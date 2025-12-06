«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»

Джессика Альба рассказала, как снималась в «унизительной» сцене в «Фантастической четверке» 2005 года. Воспоминаниями она поделилась во время лекции на кинофестивале «Красное море» (Red Sea Film Festival), который проходит в Саудовской Аравии.
На вопрос о ее воспоминаниях со съемок актриса сказала, что ее «наименее любимая сцена» — момент, когда героиня Сью Шторм появляется на мосту абсолютно голой.
«Я думала, это ужасно. В реальной жизни это было очень унизительно. Я выросла в довольно консервативной семье, и сама достаточно скромный человек. Я неделями боялась этой сцены. У меня до сих пор болезненные воспоминания о тех днях», ― поделилась Альба.
Тем не менее у Альбы остались теплые воспоминания о роли Шторм. Актрисе нравилось, как персонаж ломал гендерные стереотипы, существовавшие тогда в супергеройских фильмах и боевиках.
«Она была женщиной, на которую я равнялась. В ней было много материнского и доброго, но при этом она не была тряпкой. Она говорила, что думает. У нее был сильный моральный стержень, ― считает актриса. ― Часто женщины в таких историях — те, кого должен спасать парень или кто становится „проблемой“ сюжета. Это тогда было. Сейчас уже иначе».
Альба пока не смотрела, как Ванесса Кирби воплотила Сью Шторм в «Фантастической четверке: Первые шаги». «Обычно я смотрю такие фильмы с детьми, а если вышел „Соник“, мой сын хочет смотреть его 85 раз подряд. Когда дело касается семейного кино, дети полностью контролируют, что мы смотрим. Но мне надо его уговорить, потому что мы обязаны это увидеть! Я люблю Marvel, а эти фильмы такие забавные», ― пояснила она.