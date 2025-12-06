Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми

На технологической выставке Kish Inox Tech Expo люди в китчевых костюмах выдавали себя за «продвинутых гуманоидных роботов». Об этом сообщает Oddity Express.
«Роботы» ― мужчина и женщина ― были одеты в костюмы, украшенные двоичным кодом из нулей и единиц. Посетителей пара уверяла, что перед ними не люди, а продвинутые машины. Однако человеческую натуру гуманоидов выдали дыхание, следы от акне на коже, моргание и неестественные «роботизированные движения».
В завирусившемся ролике «женщина-робот», называющая себя Мисс Дата, говорит, что живет «в блокчейн-пространстве» и вместе со своим мужским аналогом представляет собой «набор данных, работающих вместе в общем коде».
На вопросы о сомнительных роботах высокопоставленный чиновник в сфере науки и технологий Хоссейн Афшин заявил, что идея принадлежит частной компании и не имеет отношения к государственным структурам.
По его словам, это сделала для рекламы одна из компаний, и она должна взять на себя ответственность.
Это далеко не первый случай, когда переодетых людей выдают за роботов. Еще в 2019 году в России «робота Алешу» выпустили на поле в матче чемпионата России по футболу, где тот нанес символический первый удар по мячу. Однако «Алешей» управлял вовсе не искусственный, а естественный интеллект.
С тех пор российская робототехника сделала шаг вперед. Недавно в Москве представили первого российского антропоморфного робота со встроенным ИИ. Он может ходить, но на очень короткие дистанции. На дебютной презентации андроид упал после нескольких шагов.