Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми

Это далеко не первый случай, когда переодетых людей выдают за роботов. Еще в 2019 году в России «робота Алешу» выпустили на поле в матче чемпионата России по футболу, где тот нанес символический первый удар по мячу. Однако «Алешей» управлял вовсе не искусственный, а естественный интеллект.