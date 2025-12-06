Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%

Фото: ©Annie Spratt

В Москве фиксируется рост спроса на искусственные ели. Более того, медианная цена на них увеличилась на 12% по сравнению с 2024 годом и составляет 4,2 тыс. рублей. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По словам специалистов, число покупок увеличилось на 10%. На это повлияла измененная маркетинговая стратегия в рознице.

«Праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее. В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж», – сообщили в пресс-службе платформы. Там добавили, что по мере приближения Нового года ожидается рост спроса на недорогие новогодние товары.

Недавно стало известно, что в 2025 году россияне стали чаще покупать на маркетплейсах елочные игрушки с героями советских мультфильмов. В пресс-службе Wildberries отмечали, что в топе продаж этого году — парное украшение «Две горлицы» и стеклянная ретроигрушка с ручной росписью. Наблюдается также тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным.

