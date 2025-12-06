В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%

«Праздничный ассортимент поступил в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована заранее. В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж», – сообщили в пресс-службе платформы. Там добавили, что по мере приближения Нового года ожидается рост спроса на недорогие новогодние товары.