«Тревожность» назвали словом 2025 года

Слово 2025 года — «тревожность». За него проголосовали 36% человек на сайте книжной сети «Читай-город», пишут РИА «Новости».
«Главное слово года определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети "Читай-город" с апреля по декабрь 2025 года. Им стала "тревожность" — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году», - говорится в публикации. Среди претендентов также были слова «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены» и «Победа».
Грамота. ру. также проводит опрос, в котором определится слово 2025 года. В список вошли 12 слов. Среди них — «ред-флаг», «пу-пу-пу», «имба», «зумер», «лимб», «проявленность», «сигма», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».
Недавно Кембриджский словарь объявил слово 2025 года. Им стал термин «парасоциальный», который описывает чувство эмоциональной связи человека со знаменитостью, которую он лично не знает. «Парасоциальной» может быть и привязанность к персонажу книги, фильма, сериала или искусственному интеллекту. В исследовании книжного сервиса «Литрес» и издательской платформы «Литрес самиздат» 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой.