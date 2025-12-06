Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей

Глава администрации Елена Попкова решила помочь женщине одеждой и вещами, но та сначала выкидывала их в окно. Волонтеры уговорили бабушку лечь в больницу на обследование глаз и операцию по удалению катаракты. Пока Тамара Волкова была там, в ее квартире вывели тараканов и привезли мебель. В доме не было ни одной фотографии, а из документов волонтеры нашли только паспорт и трудовую книжку.