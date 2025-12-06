Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей

Палата в пансионате Клинский, в котором Тамара Волкова провела последние дни. Фото: dominternat.mo.socinfo.ru

85-летняя жительница пансионата для престарелых Тамара Волкова перевела миллион рублей благотворительному фонду «Время детства». Сотрудники хотели поблагодарить женщину, однако к тому моменту она уже умерла. Историю рассказало издание «Такие дела».

Тамара Волкова родилась 20 ноября 1940 года. Сменила несколько работ: трудилась уборщицей, сотрудницей мясокомбината, помощницей ткача на текстильном предприятии, скотницей в колхозе, мойщицей посуды, няней в яслях.

В 1966 году она вышла замуж. Когда в 1996 году Тамаре Волковой было 56 лет, ее уволили в связи с «невыходом на работу без уважительных причин». После этого она ездила из деревни Слобода в Клин и просила на вокзале милостыню.

Женщине было где жить, однако в 2024 году соседи пожаловались на нее в местную администрацию. Оказалось, что квартира пенсионерки кишела тараканами и клопами. Волкова спала на картонных коробках. Мужа в доме не оказалось.

Глава администрации Елена Попкова решила помочь женщине одеждой и вещами, но та сначала выкидывала их в окно. Волонтеры уговорили бабушку лечь в больницу на обследование глаз и операцию по удалению катаракты. Пока Тамара Волкова была там, в ее квартире вывели тараканов и привезли мебель. В доме не было ни одной фотографии, а из  документов волонтеры нашли только паспорт и трудовую книжку. 

Осенью 2024 года пенсионерку пристроили в пансионат «Клинский». Журналисты рассказали, что раньше у Волковой выявили «шизофреническое расстройство», однако позже диагноз сняли. У Тамары был сын, но она с ним не общалась. Мужчина умер в 2022 году.

Попкова навещала пенсионерку в пансионате. Однажды та попросила новую знакомую найти благотворительный фонд, который помогает больным детям. Женщина заявила, что хочет перевести туда миллион рублей. Откуда у нее эти деньги, не уточнила. По поручению Волковой Попкова перевела деньги фонду «Время детства».

Спустя несколько дней у Волковой случился сердечный приступ и весной 2025 года она умерла. На могиле Тамары Гавриловны поставили фоторамку с благодарностью от фонда. Миллион рублей потратили на оплату исследований, анализов, консультаций врачей, лекарств,  расходников для операций, а также на покупку постельного белья, посуду и другие бытовые мелочи.

