Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска

Менее 500 рублей за кофе оставляют в Ростове-на-Дону — в среднем 494 рубля, в Казани — 477 рублей, в Волгограде — 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими расходами на этот напиток стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят 467 рублей.