Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска

Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
В сентябре–октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, в Петербурге — 603 рубля, в Новосибирске — 597 рублей. Высокий уровень расходов зафиксирован также в Москве (564 рубля), Красноярске (506 рублей) и Краснодаре (501 рубль).
Менее 500 рублей за кофе оставляют в Ростове-на-Дону — в среднем 494 рубля, в Казани — 477 рублей, в Волгограде — 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими расходами на этот напиток стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят 467 рублей.
Более умеренные расходы в Приволжье: в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, в Самаре — 462 рубля, в Перми — 453 рубля, в Нижнем Новгороде — 437 рублей. Пятнадцатое место по средним расходам занял Воронеж (427 рублей).