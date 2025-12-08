Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании

Тейлор Свифт обновила собственный рекорд в Великобритании. Ее сингл «The Fate of Ophelia» провел седьмую неделю на вершине национального хит-парада Official Singles Chart.
Это самая долгая лидерская позиция в карьере певицы. Трек «The Fate of Ophelia» был выпущен 3 октября и впервые возглавил чарт 16 октября. Песня также показала рекордные для 2025 года и для самой Свифт продажи в первую неделю — 132 тыс. единиц.
Предыдущее достижение певицы принадлежало синглу «Anti-Hero», который находился на первом месте шесть недель подряд. Всего Свифт пять раз покоряла вершину британского чарта синглов.
Одновременно ее альбом «The Life of a Showgirl» стал 14-й пластинкой певицы, достигшей первого места в Великобритании. По этому показателю среди зарубежных артистов она является рекордсменкой, уступая в общем зачете только The Beatles и Робби Уильямсу (по 15 альбомов у каждого).