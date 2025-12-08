Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца

Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Тейлор Свифт обновила собственный рекорд в Великобритании. Ее сингл «The Fate of Ophelia» провел седьмую неделю на вершине национального хит-парада Official Singles Chart.

Это самая долгая лидерская позиция в карьере певицы. Трек «The Fate of Ophelia» был выпущен 3 октября и впервые возглавил чарт 16 октября. Песня также показала рекордные для 2025 года и для самой Свифт продажи в первую неделю — 132 тыс. единиц.

Предыдущее достижение певицы принадлежало синглу «Anti-Hero», который находился на первом месте шесть недель подряд. Всего Свифт пять раз покоряла вершину британского чарта синглов.

Одновременно ее альбом «The Life of a Showgirl» стал 14-й пластинкой певицы, достигшей первого места в Великобритании. По этому показателю среди зарубежных артистов она является рекордсменкой, уступая в общем зачете только The Beatles и Робби Уильямсу (по 15 альбомов у каждого).

