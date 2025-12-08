Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»

Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахатнговском форуме
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря

Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» показал первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Картина выйдет в российский прокат 19 февраля.

Фильм станет продолжением сериала, действие которого разворачивается в музыкальной вселенной легендарной группы. По сюжету сказочный мир, созданный песнями «Короля и Шута», оказывается под угрозой уничтожения из-за армии мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом.

Чтобы спасти родных, герой по имени Горшок похищает из реального мира лидера группы Андрея Князева, и они вместе встают на защиту этого мира. В проекте задействован основной актерский состав сериала.

Среди них — Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). К ним присоединились Илья Гришин в роли главного антагониста Некроманта, Гоша Куценко в роли психоаналитика и Антон Лиссов (Jane Air) в образе зомби по имени Сид.

Режиссером и соавтором сценария выступил Рустам Мосафир. Музыку к фильму написал Алексей Горшенев. Продюсерами проекта, помимо съемочных студий «Плюс Студия», «Лунапарк» и «Лига Фильм», стали солист группы Андрей Князь Князев и музыкальный продюсер Игорь Панкер Гудков.

Расскажите друзьям