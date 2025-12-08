Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Кинопоиск» показал первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда». Картина выйдет в российский прокат 19 февраля.
Фильм станет продолжением сериала, действие которого разворачивается в музыкальной вселенной легендарной группы. По сюжету сказочный мир, созданный песнями «Короля и Шута», оказывается под угрозой уничтожения из-за армии мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом.
Чтобы спасти родных, герой по имени Горшок похищает из реального мира лидера группы Андрея Князева, и они вместе встают на защиту этого мира. В проекте задействован основной актерский состав сериала.
Среди них — Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). К ним присоединились Илья Гришин в роли главного антагониста Некроманта, Гоша Куценко в роли психоаналитика и Антон Лиссов (Jane Air) в образе зомби по имени Сид.
Режиссером и соавтором сценария выступил Рустам Мосафир. Музыку к фильму написал Алексей Горшенев. Продюсерами проекта, помимо съемочных студий «Плюс Студия», «Лунапарк» и «Лига Фильм», стали солист группы Андрей Князь Князев и музыкальный продюсер Игорь Панкер Гудков.