«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»

Американская актриса Кристен Стюарт вновь раскритиковала Голливуд — на этот раз в интервью The New York Times. Недавно дебютировавшая как режиссер артистка назвала Голливуд капиталистическим адом.
По словам Стюарт, в США сегодня «слишком сложно снимать фильмы, которые не были бы похожи на блокбастеры». Киностудии готовы, как считает Кристен, финансировать большие проекты, которые гарантированно принесут прибыль.
Актриса убеждена, что продюсеры ищут проверенные решения и тем самым препятствуют самовыражению авторов. Последние сталкиваются с невероятными барьерами при попытке реализовать свои идеи.
«Система загнала людей в угол и, честно говоря, слишком усложнила задачу», — подчеркнула Стюарт. По мнению артистки, индустрия находится на переломном этапе и, как надеется Кристен, скоро изменится.
Стюарт недавно приступила к работе над своим вторым фильмом в качестве постановщицы. Она призналась в интервью, что хотела бы сделать его бесплатно. «Я не хочу заработать ни доллара», — пояснила кинематографистка.