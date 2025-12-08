«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»

Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ритейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска

«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»

Фото: The New York Times/YouTube

Американская актриса Кристен Стюарт вновь раскритиковала Голливуд — на этот раз в интервью The New York Times. Недавно дебютировавшая как режиссер артистка назвала Голливуд капиталистическим адом.

По словам Стюарт, в США сегодня «слишком сложно снимать фильмы, которые не были бы похожи на блокбастеры». Киностудии готовы, как считает Кристен, финансировать большие проекты, которые гарантированно принесут прибыль.

Актриса убеждена, что продюсеры ищут проверенные решения и тем самым препятствуют самовыражению авторов. Последние сталкиваются с невероятными барьерами при попытке реализовать свои идеи.

«Система загнала людей в угол и, честно говоря, слишком усложнила задачу», — подчеркнула Стюарт. По мнению артистки, индустрия находится на переломном этапе и, как надеется Кристен, скоро изменится.

Стюарт недавно приступила к работе над своим вторым фильмом в качестве постановщицы. Она призналась в интервью, что хотела бы сделать его бесплатно. «Я не хочу заработать ни доллара», — пояснила кинематографистка.

Расскажите друзьям