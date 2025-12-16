В России зарплаты в строительстве выросли на 40%

По итогам 2025 года зарплаты в российской строительной отрасли рекордно выросли, опередив IT-сектор. Об этом пишут «Ведомости».
По данным девелопера October Group и компании Mega-Personal, средний размер зарплаты для профессии «строитель» достиг 175 834 рублей в месяц, что на 40% больше, чем годом ранее.
Причиной роста стал острый дефицит кадров, особенно среди высококвалифицированных специалистов. По словам директора по персоналу Mega-Personal Анны Коневой, на поиск сварщика 5–6-го разряда уходит в среднем две недели, а их зарплата может достигать 300 тыс. рублей.
В дефиците также стропальщики, маляры-штукатуры и кровельщики. Спрос на каменщиков в первой половине 2025 года вырос на 72%, а их средний оклад составил 198 тыс. рублей. При этом стремительный рост оплаты труда начинает оказывать давление на экономику строительных проектов.
Исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков отмечает, что дальнейшее увеличение зарплат угрожает рентабельности девелоперских проектов и может привести к срыву графиков строительства.