По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR

В 2026 году по сериалу «Пацаны» выйдет VR-игра The Boys: Trigger Warning. Проект разрабатывается бразильской студией Arvore совместно с Sony Pictures Virtual Reality.
Игрокам предстоит присоединиться к команде «Пацанов» и вместе с ними проникнуть в коррумпированную корпорацию Vought International, чтобы противостоять продажным супергероям.
В проекте будут задействованы актеры оригинального сериала. Лаз Алонсо (Молоко Матери), Колби Минифи (Эшли Барретт) и П.Дж.Берн (Адам Бурк) вернутся к своим ролям. Дженсен Эклз, сыгравший Солдатика, появится в игре в специально созданной «извращенной версии» своего персонажа.
Как отметил основатель студии Arvore, при разработке игры активно привлекались сценаристы и другие создатели сериала, чтобы сохранить его фирменный стиль, юмор и атмосферу. Анонс игры совпал с новостью о скором завершении сериала.
На прошедшем фан-конвенте CCXP было объявлено, что пятый сезон «Пацанов», премьера которого намечена на 8 апреля следующего года, станет финальным. Новые эпизоды будут выходить еженедельно, заключительная серия выйдет 20 мая.