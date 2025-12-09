Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR

Фото: Arvore

В 2026 году по сериалу «Пацаны» выйдет VR-игра The Boys: Trigger Warning. Проект разрабатывается бразильской студией Arvore совместно с Sony Pictures Virtual Reality.

Игрокам предстоит присоединиться к команде «Пацанов» и вместе с ними проникнуть в коррумпированную корпорацию Vought International, чтобы противостоять продажным супергероям.

В проекте будут задействованы актеры оригинального сериала. Лаз Алонсо (Молоко Матери), Колби Минифи (Эшли Барретт) и П.Дж.Берн (Адам Бурк) вернутся к своим ролям. Дженсен Эклз, сыгравший Солдатика, появится в игре в специально созданной «извращенной версии» своего персонажа.

Как отметил основатель студии Arvore, при разработке игры активно привлекались сценаристы и другие создатели сериала, чтобы сохранить его фирменный стиль, юмор и атмосферу. Анонс игры совпал с новостью о скором завершении сериала.

На прошедшем фан-конвенте CCXP было объявлено, что пятый сезон «Пацанов», премьера которого намечена на 8 апреля следующего года, станет финальным. Новые эпизоды будут выходить еженедельно, заключительная серия выйдет 20 мая.

