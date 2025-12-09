Ной из Ганны строит ковчеги в ожидании масштабного потопа

Мужчина собирается построить десять ковчегов, чтобы спасти на них животных и людей. В ноябре он утверждал, что закончил седьмое судно, но никаких подтверждений реального количества построенных лодок нет. К тому же они не выглядят достаточно большими, чтобы уместить значительное число живых существ, и достаточно крепкими, чтобы выдержать три года в открытом океане.