Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа

Фото: @Jimfrankhhking

В Гане мужчина, который называет себя Эбо Иисусом (Ebo Jesus) и Эбо Ноем (Ebo Noah), строит деревянные ковчеги в ожидании «библейского потопа». Ролики с процессом работ он выкладывает в соцсетях, где собирает миллионы просмотров. 

По словам «пророка», он получил видение от Бога, что 25 декабря 2025 года ― в католическое Рождество ― Землю накроет потом чудовищных масштабов. Якобы дождь будет идти три года подряд, и вода затопит весь мир. Эбо утверждает, что видел во снах затопленные города и людей, отчаянно ищущих убежища, пока мир погружается в хаос. 

Мужчина собирается построить десять ковчегов, чтобы спасти на них животных и людей. В ноябре он утверждал, что закончил седьмое судно, но никаких подтверждений реального количества построенных лодок нет. К тому же они не выглядят достаточно большими, чтобы уместить значительное число живых существ, и достаточно крепкими, чтобы выдержать три года в открытом океане. 

По словам Ноя из Ганы, каждый ковчег состоит из 250 тыс. деревянных досок, каждая из которых якобы выбрана в соответствии с божественным указанием.

Судно, о котором идет речь в Библии, было значительно больше. Согласно Ветхому Завету, Ной построил ковчег длиной 300 локтей, шириной 50 локтей и высотой 30 локтей — примерно 155 метров в длину, 26 метров в ширину и 15,5 метра в высоту.

Ни один прогноз погоды не предсказывает дожди, которые накроют весь мир 25 декабря. Несмотря на отсутствие доказательств, у Ноя появились последователи, которые поддерживают строительство ковчегов. 

Сомнения в «пророчествах» Эбо вызывает и сам текст Библии, в котором Бог говорит Ною, что больше никогда не станет затапливать Землю. В девятой главе «Бытия» говорится: «Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».

Многие комментаторы под видео Ноя замечают, что деньги, собранные на проект, лучше было потратить на более полезные вещи — например, на помощь нуждающимся.

