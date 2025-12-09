Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз

Официального рекорда по числу заездов на Radiator Springs Racers нет ― такую статистику не отслеживает ни Книга рекордов Гиннесса, ни Диснейленд. Однако Хейл говорит, что и не стремится к рекорду. Для него важнее дружба и новые знакомства, которые он завел с сотрудниками парка.