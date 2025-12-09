Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах

Черный кот по кличке Шэдоу потерялся в канадском парке с горячими источниками и пять месяцев выживал в дикой природе. Об этом сообщает CBC News.
Кот пропал, когда его хозяин Джереми Бартон, возвращался из Аляски в родной штат Оклахома. Мужчина сделал остановку в парке с горячими источниками Лайард на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия.
Бартон искал питомца несколько часов, подзывая миской с едой. Однако поиски не увенчались успехом, и Бартон был вынужден сообщить сыновьям, что кот пропал. «Это было довольно тяжело. Они оба плакали пару дней», — поделился мужчина.
Он разместил фотографии пропавшего любимца в соцсетях, и недавно кота обнаружили сотрудники парка. Двое местных жителей согласились подержать Шэдоу у себя дома, пока владелец не заберет его.
Несмотря на пять месяцев выживания в Скалистых горах, питомец находится в хорошем состоянии. «Этот кот очень много значил для двух мальчиков. И так здорово, что они увидят его до Рождества», ― отметил Бартон.