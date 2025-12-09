В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!

В Парке 3 Февраля в Буэнос-Айресе прошла самая масштабная встреча золотистых ретриверов. На мероприятии собрались 2397 собак, сообщило информагентство Associated Press.
Животные и их владельцы приехали в аргентинскую столицу, чтобы побить неофициальный мировой рекорд по самому большому скоплению ретриверов. Он принадлежал встрече в Ванкувере, на которую пришли 1685 псов.
Некоторые из псов были одеты в костюмы — от футбольной формы до балетных пачек. На встрече работали десять волонтеров, которые на протяжении всего дгня регистрировали собак и считали их количество.
«Это историческое событие. Я по-настоящему благодарен и счастлив, горд, взволнован и вне себя от радости одновременно», — поделился организатор Фаусто Дюперре, 28-летний актер и инфлюенсер, хозяин 10-летнего ретривера Оли.
Участники встречи признались, что ожидали, что она пройдет хаотично. Но в результате мероприятие оказалось легким и приятным.
«Я боялась ее потерять, боялась, что она будет драться, боялась, что на нее нападет другая собака. Но нет, они все такие ласковые, такие нежные… Это просто чудесный опыт», — рассказала 64-летняя Елена Делео, хозяйка ретривера Энджи.
В феврале в американском городе Голдене прошел фестиваль золотистых ретриверов. Его приурочили к Национальному дню золотистого ретривера.