Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой

Маркетплейс Ozon больше не будет продавать конфеты с алкогольной начинкой несовершеннолетним. Об этом написал ТАСС.

В пресс-службе компании заявили, что решили ограничить продажу сладостей, хотя закон этого не требует. Ранее в СМИ появилась информация, что школьники покупают шоколад с ликером и коньяком и выливают содержимое в рюмки, а затем пьют его.

Телеграм-канал Baza писал, что некоторым школьникам становится нехорошо уже после пары шоколадных «бутылочек». Дети жалуются на тошноту и головокружение вследствие опьянения.

«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей — наш приоритет. Поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних — эти товары на Ozon недоступны для пользователей младше 18 лет», — прокомментировали в Ozon.

Популярность конфет с алкогольной начинкой в России постепенно росла с конца 2024 года. «Ведомости» сообщали, что вместе со спросом вырос и ассортимент таких сладостей.

