Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры

Фото: Warner Bros. Television

Второй сезон медицинского сериала «Больница Питт» выйдет 8 января 2026 года. Об этом HBO Max сообщил в соцсети Х.

В центре внимания снова окажется отделение неотложной помощи Питтсбургского травматологического центра. К работе вернутся старшая медсестра Дана Эванс (Кэтрин ЛаНаса), которая в прошлом сезоне собиралась уйти на пенсию, и доктор Лэнгдон (Патрик Болл). Он прошел длительную реабилитацию после проблем с зависимостью.

Появление героя спровоцирует напряженные отношения с коллегами, прежде всего с доктором Робби (Ноа Уайл). В команде также появится новый персонаж — доктор Аль-Хашими (Сепиде Моафи), сторонница современных методов, что станет источником конфликтов с более консервативным Робби.

Видео: HBO Max

Шоураннер Р.Скотт Геммилл отмечал, что основной темой второй части станет семья — как личная, так и рабочая. Премьера первого сезона шоу состоялась в начале этого года. Каждый из 15 эпизодов показывал один час из 15-часовой смены доктора Робби в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы.

